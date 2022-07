Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul rezervelor valutare ale Romaniei depasesc cu mult baza monetara, iar ideea ca ar putea sa explodeze cursul de schimb este o copilarie, a spus Eugen Radulescu, Director Directia de Stabilitate, BNR, in cadrul Conferintei ZF Bankers Summit 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Noua din zece mariri salariale primite de angajatii romani nu acopera inflatia, iar puterea de cumparare a scazut si cu 50%, releva rezultatele unui sondaj efectuat de o platforma de recrutare.Cererea mare de produse si servicii dupa ridicarea restrictiilor Covid-19 si conflictul din Ucraina…

- ”Managerii romani sunt mult mai increzatori in viitor, desi presiunea noilor crize este resimtita de cei mai multi dintre ei. 76% considera ca vor fi afectati intr-o mare masura de razboiul din Ucraina, agricultura si industria sunt sectoarele unde a scazut starea de spirit a managerilor, insa indicele…

Razboiul din Ucraina, in bancile din Romania: Soldul depozitelor in lei a scazut la nivelul inregistrat in anul 2003. Anunțul BNR Situația conturilor bancare in lei deținute…

- Autoritatile autoproclamate din Transnistria, teritoriu separatist pro-rus din Republica Moldova, au denuntat sambata noi atacuri cu drone de origine necunoscuta, informeaza EFE, preluata de Agerpres. ”In apropiere de localitatea Voronkovo (Varancau n.e.) din raionul Ribnita, pe locul unui fost aerodrom,…

- Federația Rusa nu renunța la planurile sale de a ocupa tot litoralul Marii Negre a Ucrainei. Pentru a face acest lucru, rușii lanseaza atacuri cu rachete și continua sa bombardeze orașele-port Odesa, Herson și Mariupol. Acest lucru se precizeaza in rezumatul informațiilor britanice privind situația…

- Iudaieva a spus ca economia Rusiei si sectorul sau financiar erau intr-o forma buna inainte de 24 februarie, iar acum multe companii se confrunta cu nevoia de a gasi noi furnizori si logistica. Sectorul financiar si economia din Rusia au fost afectate de sanctiunile occidentale ample impuse pentru…