- Schengen – Europarlamentarul Eugen Tomac distruge ințelegerea dintre Romania și Austria: 'O cedare inacceptabila!'Europarlamentarul Eugen Tomac a criticat sambata existența unui acord intre Austria și Romania privind limitarea aderarii Romaniei la un Schengen aerian.„Nu este niciun cadou, nu este…

- Președintele Klaus Iohannis și Guvernul PSD-PNL „ne vand o infrangere pe post de victorie”, dupa anunțul privind intrarea Romaniei in Schengen, dar doar cu granițele aeriene și maritime, spune deputatul Ionuț Moșteanu. Negocierile pentru intrarea terestra, cea mai importanta, continua inca. „Romania…

- Ministerul austriac de Interne a comunicat, la solicitarea postului Digi24, cerințele pentru acceptarea Romaniei in Schengen, cu precizarea ca se refera doar la transportul aerian. Dezbaterile privind eliminarea controalelor la frontierele terestre raman separate. Austria a stabilit trei condiții esențiale…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca Romania s-a angajat prin PNRR sa faca o reforma fiscala. El propune fie menținerea unei cote unice de 16% fara excepții sau trecerea la impozitare progresiva. Trecerea la o cota unica de 16% pentru toate impozitele ar insemna de facto o creștere majora a…

- Fostul ministru al Educației, Mircea Miclea, atrage atenția asupra responsabilitații decidenților politici in privința problemei grave a drogurilor in țara. Intr-o intervenție la emisiunea Info Edu difuzata de TVR Info, Miclea a pus sub semnul intrebarii eficacitatea testelor antidrog propuse de autoritați…

- Procurorii Oana Andreea Schmidt-Haineala și Valentin Cotoara au susținut, miercuri, in fața comisiei de la Ministerul Justiției, interviurile pentru postul de procuror-șef al Secției de Combatere a Traficului de Droguri a DIICOT, un post cu atat mai important cu cat consumul și traficul de droguri sunt…

- Bullyingul din școli plaseaza Romania pe locul trei la nivel European in privința acestui fenomen, conform unui raport al Organizației Mondiale a Sanatații. In lipsa unor masuri clare, situația se inrautațește de la un an la altul.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a susținut intr-o intervenție telefonica la B1 TV ca Austria nu mai are o problema cu Romania, insa statul vede in continuare o nevoie de reformare a spațiului Schengen.