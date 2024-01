Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Nicusor Nica a fost numit in functia de secretar de stat, sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Marcel Ciolacu, publicata joi in Monitorul Oficial.Printr-o alta decizie, seful Executivului l-a eliberat din functia de sef al Corpului de control al premierului…

- Ministra Educatiei Ligia Deca a precizat, referitor la tragedia de la Odorheiu Secuiesc, ca, reprezentantii Corpului de control a Ministerului au fost acolo, saptamana trecuta, si vor elabora un raport care va fi prezentat imediat ce este finalizat.„Corpul de control al Ministerului Educatiei a fost…

- Acționarii companiei Electrica urmeaza sa numeasca in AGA din 26 ianuarie 2024 noi membri in Consiliul de Administrație. Exista o lista finala cu 13 candidați pentru 7 posturi, potrivit datelor Electrica. Dintre aceștia, doi sunt propunerile Ministerului Energiei, in calitate de acționar. Unul este…

- Premierul vrea brațari electronice pentru cei aflați sub control judiciar. „In loc sa stam sa dam explicatii cum a reusit cineva sa fuga, e atat de simplu cu brațara”, a declarat Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca a solicitat un memorandum in Guvern, in maximum doua saptamani, privind cumpararea…