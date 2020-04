Perioada liturgica a anului bisericesc, care incepe in prima zi de Paște și se incheie in Duminica Tuturor Sfinților, poarta numele de Penticostar. In acest rastimp, se citește cartea cu cantarile celor 8 saptamani, conceputa de catre Sfantul Iosif Studitul, Arhiepiscopul Salonicului. Fiecare duminica dupa Paște are o insemnatate aparte. Numele Penticostarului, vine de la cele 50 de zile cat dureaza. In limbajul bisericesc i se mai spune și Cincizecime. Ritualul cuprinde cantari de bucurie dedicate Invierii, potrivit libertateapentrufemei . Ce simbolizeaza fiecare duminica dupa Paște In 2020,…