Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale din Targu Jiu vor avea la dispoziție serviciile unui operator autorizat pentru realizarea acțiunilor de dezinsecție. Sunt prevazute cel puțin trei acțiuni de intervenție cu substanțe impotriva țanțarilor și a capușelor. Conform reprezentanților Primariei Targu Jiu, vor avea loc,…

- CARAȘ-SEVERIN – Singurul fotbalist roman care a ridicat de doua ori deasupra capului Cupa Campionilor Europeni, cu Steaua București și cu Steaua Roșie Belgrad, Miodrag Belodedici a primit titlul de cetațean de onoare al județului Caraș-Severin la propunerea lui Romeo Dunca, președintele Consiliului…

- Actorii Mariana Mihut si Victor Rebengiuc au primit, miercuri, titlul de cetatean de onoare al municipiului Ploiesti, in cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului Local. Cele doua titluri le-au fost conferite celor doi actori pentru intreaga lor activitate, “in semn de recunoastere a geniului…

- Violonistul Florin Paul, care este Cetațean de Onoare al municipiului Lugoj, va susține joi, 7 martie, de la ora 18:30, in Catedrala ,,Coborarea Spiritului Sfant”, un concert in memoria Episcopului Alexandru Mesian, ierarhul care a pastorit Eparhia de Lugoj in perioada 20.11.1995 – 11.03.2023, la…

- Actrița Maia Morgenstern va deveni Cetațean de Onoare al orașului Targu Jiu. Propunerea va fi facuta de catre primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, de Zilele Orașului. Actrița este apreciata de autoritați pentru colaborarea cu Teatrul din oraș și pentru ca promoveaza municipiul pe rețelele…

- Astazi, in cadrul unei ceremonii de excepție desfașurate in ședința Consiliului Local al Municipiului Bacau, boxerul Ronald Gavril a fost onorat cu titlul de Cetațean de Onoare. Evenimentul a fost marcat de emoție și solemnitate, reflectand recunoașterea orașului natal pentru contribuțiile impresionante…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a transmis un mesaj la trecerea in neființa a criticului literar, Alex Ștefanescu, caruia inb 2008 i-a oferit titlul de ”Cetațean de Onoare al județului Suceava”. ”Am aflat cu profunda tristețe de trecerea in neființa a criticului literar, Alex Ștefanescu,…

- Timișoara are, de luni, 12 noi cetațeni de onoare, cu toții reprezentanți ai sectorului cultural. In cadrul unei ceremonii susținute pe scena Filarmonicii Banatul, la sala Capitol, au fost acordate titlurile in cadrul unei ședințe de plen speciale a Consiliului Local Timișoara. Ida-Reghina Gaza, Mircea…