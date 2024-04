Asociațiunea ASTRA, Desparțamantul Aurel Coza Carei, in colaborare cu primaria Moftin, va așteapta vineri, 26 aprilie 2024, de la ora 12,00, sa aducem impreuna un omagiu celui care a fost pr.Gheorghe Mureșan la 85 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Comemorarea va avea loc in fața bustului sau ridicat in localitatea Moftin, langa mormintele eroilor romani cazuți pentru eliberarea patriei noastre. Un parastat in memoria preotului greco-catolic Gheorghe Mureșan va fi savarșit de catre preotul Paul Pop. Pr.Gheorghe Mureșan a fost primul președinte al ASTRA Carei la inființarea sa din 12 iulie…