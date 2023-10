Influencerii care sunt implicati in activitati comerciale regulate, cum ar fi acordurile cu diverse marci pentru a face reclama unor produse sau servicii, sunt considerati comercianti in temeiul legislatiei UE privind protectia consumatorilor, arata comunicatul de presa al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Influencerii au obligatia de a dezvalui comunicarile cu caracter publicitar intr-un mod transparent. Rezultatul acestei analize pe platformele de comunicare sociala va contribui la verificarea adecvarii din perspectiva echitatii digitale, care ajuta la evaluarea necesitatii unei noi…