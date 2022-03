Ce semne prevestitoare are infarctul miocardic. Care este starea de sănătate a lui Ovidiu Hațegan Arbitrul Ovidiu Hațegan, 41 de ani, a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a suferit, duminica, un infarct miocardic acut. Aflat acasa, Ovidiu Hațegan a simțit o durere puternica in zona pieptului, la scrut timp dupa un antrenamentul obișnuit. Absolvent al Facultații de Medicina, arbitrul și-a dat seama ca poate fi vorba despre un infarct, așa ca a mers la spitalul din Arad. De acolo, el a fost trimis la Timișoara. Medicii l-au operat de urgența pe aradean și i-au montat un stent. Starea arbitrului FIFA este stabila. El se afla inca in spital, sub monitorizare. „I-am facut angiografie, am vazut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Doctorul Luca Constantin Tudor, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timișoara a marturisit ca starea arbitrului era una foarte grava. Ovidiu Hațegan, in varsta de 41 de ani, a fost operat de urgența dupa ce a suferit un infarct.

- Arbitrul FIFA Ovidiu Hategan a declarat luni, 28 martie, prin intermediul site-ului Federației Romane de Fotbal (FRF), ca se simte bine dupa infarctul suferit duminica si a cerut sa ii fie respectata intimitatea.„Acum ma simt bine, totul este in regula, sunt in continuare sub supraveghere medicala.…

- Arbitru Ovidiu Hațegan, 41 de ani, a simtit dureri puternice in zona pieptului, duminica, 27 martie, dupa un antrenament. Ajuns la spitalul din Arad, medicii au stabilit ca a suferit un infarct și a fost transportat de urgența la Timișoara, unde a fost operat, a scris GSP. Luca Constantin Tudor, managerul…

- Luca Constantin Tudor, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timisoara, a declarat, luni, ca arbitrul Ovidiu Hategan a ajuns in stare grava la unitatea pe care o conduce, dar starea centralului este foarte buna in acest moment, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Doctorul Luca Constantin Tudor, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timișoara, unde Ovidiu Hațegan (41 de ani) a fost operat de urgența dupa ce a suferit un infarct, a oferit detalii despre starea arbitrului. Ovidiu Hațegan, cel mai bine cotat arbitru roman al momentului, a suferit duminica…

