Ce se mai aude despre creşterea alocațiilor Florin Citu, ministrul Finantelor, da vina pe criza Covid-19 cand vine vorba despre dublarea alocatiilor pentru copii, in acest an. El spune ca alocatiile au fost majorate in Parlament fara sa aiba sursa de finantare, astfel ca legea este neconstitutionala. Chiar daca legea va fi declarata constitutionala, ministrul Finantelor lasa bugetul copiilor in mainile posibilitatilor din viitor, daca acestea vor exista. „Costurile sunt de circa 6 miliarde, economia este in criza, este o criza globala, nu ai cum sa discuti despre asa ceva (…) Vedem daca putem sa amanam pentru viitor”, a spus Florin Citu… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Florin Citu, ministrul Finantelor, afirma ca nu sunt bani pentru dublarea alocatiilor. Analist: ”Copiii sunt folositi” Florin Citu, ministrul Finantelor, afirma ca nu sunt bani pentru dublarea alocatiilor. Analist: ”Copiii sunt folositi” Florin Citu, ministrul Finantelor, da vina pe criza…

- Florin Citu, seful de la Finante, da vina pe criza Covid-19 atunci cand vine vorba despre dublarea alocatiilor pentru copii, in acest an. El mai spune ca alocatiile au fost majorate in Parlament fara sa aiba sursa de finantare, astfel ca legea este neconstitutionala. Chiar daca legea va fi declarata…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, da vina pe criza Covid-19 cand vine vorba despre dublarea alocatiilor pentru copii, in acest an. El spune ca alocatiile au fost majorate in Parlament fara sa aiba sursa...

- Ziarul Unirea Florin Cițu despre majorarea alocațiilor: „Este o lege neconstituționala, nu se prezinta sursa de finanțare. Vedem daca putem sa amanam pentru viitor” “Alocațiile au fost dublate in Parlament fara sa aiba o anumita sursa de finanțare. Costurile sunt de circa 6 miliarde, economia este in…

- Ludovic Orban a numit drept ”pomeni” alocațiile copiilor, deși o alocație se acorda doar celui care este in viața. Dupa declarațiile scandaloase ale premierului, Guvernul a anunțat, oficial, prin vocea ministrului de Finanțe, Florin Cițu, ca nu va majora alocațiile, așa cum scrie in legea promulgata…

- Guvernul spune ca Parlamentul a dublat din nou alocațiile copiilor din pix, dar ca bani pentru acoperirea acestei noi pomeni electorale nu sunt. Declarația a fost facuta de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, invitat in emisiunea In fața ta. Interviul integral il puteți vedea duminica, de la ora 14:00.

- Pensiile ar putea crește cu doar 10% din septembrie și nu cu 40% așa cum era prevazut. „Este un scenariu pe care l-am luat in calcul, am calculat impactul și riscurile aferente, alaturi de un alt scenariu il voi prezenta guvernului și vom lua o decizie”, a declarat joi, la Realitatea Plus, ministrul…

- "Cand erati in Opozitie spuneati ca nu ati sustinut niciodata ca statul sa ia cu o mana si sa dea cu alta. Mai tineti minte ce spuneati ca veti face in primele zile de guvernare? Pe primul loc pe lista dumneavoastra era eliminarea pensiilor speciale. De cand ati ajuns la guvernare, ati dat o gramada…