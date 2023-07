Stiri pe aceeasi tema

- Fosta concurenta de la America Express a vorbit, cu emoție, despre tatal ei. Afla din randurile de mai jos ce lecție dureroasa a invațat odata cu trecerea in neființa a celui care i-a dat viața!

- Fosta concurenta de la America Express a vorbit, cu emoție, despre tatal ei. Afla din randurile de mai jos ce lecție dureroasa a invațat odata cu trecerea in neființa a celui care i-a dat viața!

- Celia a facut dezvaluiri dureroase, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, unde a vorbit despre lecția pe care a invațat-o dupa moartea tatalui ei. Care a fost semnul divin pe care l-a primit artista la scurt timp dupa moartea parintelui și cum…

- Fiul designerului vestimentar Veaceslav Zaițev, Egor, a presupus ca tatal sau ar putea fi otravit. Fiul regretatului designer Veaceslav Zaițev, Egor, și-a exprimat parerea despre moartea violenta a tatalui sau, transmite Super. In videoclipul publicat, barbatul a presupus ca creatorul de moda ar putea…

- Mihai Traistariu a facut o vizita emoționanta la mormantul tatalui sau, care s-a stins din viața pe vremea cand el era la liceu. Pe rețelele personale de socializare, dupa aceasta vizita, artistul a postat mai multe fotografii de acolo, dar și un mesaj cu adevarat dureros. Iata ce a pus cantarețul pe…

- Invitata in cadrul unui podcast, Claudia Patrașcanu a facut dezvaluiri emoționante despre copilaria ei. Artista povestește ca cea care i-a dat viața nu i-a spus niciodata clar și raspicat: Te iubesc și povestește cum s-a schimbat viața ei dupa ce tatal sau s-a stins din viața, pe cand ea avea doar 15…

- Unul din marile scandaluri, de la publicarea unor documente sensibile pe Wikileaks, are loc in aceste zile. Mai multe documente secrete ale Pentagonului au fost publicate pe rețelele de socializare, iar conținutul lor vorbește și de posibile scenarii, printre care și ce s-ar intampla imediat dupa moartea…