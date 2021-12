Ce se întâmplă în Italia cu administrarea dozei booster a vaccinului anti-COVID Incepand din 10 ianuarie 2022, Italia reduce termenul pentru administrarea dozei booster a vaccinului anti-COVID la 4 luni, dupa a doua doza, dupa cum a confirmat generalul Francesco Paolo Figliuolo, comisar pentru urgente sanitare, potrivit agenției ANSA. Acesta considera ca se va da, astfel, „un nou impuls campaniei de vaccinare in cursa pentru a limita varianta Omicron”. „Sunt in continuare ingrijorat din cauza celor indeciși sa se vaccineze, cateva milioane de oameni care ar putea contribui la limitarea virusului și mai ales a acestor variante”, a mai spus generalul Figliuolo. Mai precis,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia reduce termenul pentru administrarea dozei booster a vaccinului anti-COVID la 4 luni, incepand din 10 ianuarie. In 10 ianuarie Italia incepe administrarea dozei booster a vaccinului anti-Covid la 4 luni dupa a doua doza. Data, care pana acum era doar o ipoteza, a fost confirmata de generalul…

- Italia reduce termenul pentru administrarea dozei booster a vaccinului anti-COVID la 4 luni, incepand din 10 ianuarie. In 10 ianuarie Italia incepe administrarea dozei booster a vaccinului anti-Covid la 4 luni dupa a doua doza. Data, care pana acum era doar o ipoteza, a fost confirmata de generalul…

- Italia va incepe din 10 ianuarie sa administreze doza booster de vaccin anti-COVID-19 la patru luni dupa incheierea schemei de vaccinare din doua doze (sau dupa doza unica in cazul vaccinului Johnson&Johnson), fata de termenul de sase luni din prezent, masura decisa intr-o incercare de a atenua raspandirea…

- Noua masura pentru certificatul verde in Italia: Valabilitate doar 6 luni, norma anunțata și de șeful DSU, Raed Arafat Noua masura pentru certificatul verde in Italia: Valabilitate doar 6 luni, norma anunțata și de șeful DSU, Raed Arafat Incepand cu data de 10 ianuarie, Italia reduce termenul pentru…

- Italia reduce termenul pentru administrarea dozei booster a vaccinului anti-COVID la 4 luni, incepand din 10 ianuarie. O masura similara a fost anunțata de Raed Arafat și pentru Romania, șeful DSU susținand ca certificatul verde va avea un termen redus de expirare, fara doza booster. Citește…

- Certificatul verde COVID a devenit obligatoriu in Romania pentru majoritatea activitatilor, incepand de luni, cand au intrat in vigoare noi restrictii. In acest context, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a facut, vineri, cateva precizari…

- EMA a autorizat administrarea dozei booster anti-COVID al serului Moderna. Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Uniunea Europeana, Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA), a anunțat luni ca, in urma evaluarii efectuate, a concluzionat ca doza a treia (booster) anti-COVID-19 al serului…

- Italia a atins tinta de vaccinare anti-COVID-19 cu schema completa a 80% din populatia cu varsta peste 12 ani, potrivit datelor oficiale prezentate duminica, informeaza Reuters. Astfel, un numar de 43.229.551 persoane cu varsta peste 12 ani, dintr-o populatie totala de aproximativ 60 de milioane, erau…