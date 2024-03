Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla cu permisele auto in Romania. Schimbarile care ii vizeaza pe toți conducatorii auto. Zilele trecute, senatul a aprobat un proiect de lege ce aduce modificari substanțiale in cadrul Codului Rutier. Ce prevede acesta și cum ii afecteaza pe șoferi? Ce se intampla cu permisele auto in Romania…

- Romanii sunt mari consumatori de oua, la micul dejun, la pranz, chiar și la cina. Cu toate ca este un aliment benefic pentru sanatate, specialiștii au explicat ce se intampla daca este consumat in exces. Studii recente au aratat clar ce se intampla in corpul nostru daca mancam oua zilnic! Veți ramane…

- Ce se intampla in corpul tau daca iei pastile și consumi alcool: Experții vorbesc despre schimbarile care au loc Experții atrag atenția ca amestecarea anumitor medicamente cu alcool, va poate pune viața in pericol. Atunci cand amestecați alcool cu ​​medicamente, fie eliberate pe baza de rețeta sau…

- Popcornul este o gustare apreciata de toți, perfecta atunci cand privești la un film sau cand, pur și simplu, ai pofta de ceva sarat și crocant. Te-ai gandit vreodata ca poate avea un impact puternic asupra organismului tau? Specialiștii au dezvaluit ce se intampla daca mananci popcorn timp de 30 de…

- Desi portocalele și mandarinele sunt fructe bogate in nutrienți și vitamina C, consumul lor imediat dupa masa poate avea unele efecte neașteptate asupra organismului. Ce nu ai știut pana acum? Beneficiile nebanuite ale citricelor Citricele, adesea considerate doar un desert sau o gustare, au de fapt…

- Intr-o era in care informațiile despre sanatate sunt la indemana noastra mai mult ca niciodata, s-a intensificat interesul pentru legatura dintre obiceiurile noastre zilnice și starea noastra de bine. Un subiect de dezbatere constant in ultimele decenii este efectul consumului moderat de vin roșu asupra…

- Laura Giurcanu a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre regulile pe care le-a stabilit cu Sanziana Negru inainte de a participa la America Express, dar și ce a invațat in urma experienței avute. Iata declarațiile facute de celebra…

- Specialiștii de la Regina Maria subliniaza importanța abordarii renunțarii la fumat cu seriozitate și planificare. Primul pas consta in conștientizarea motivului pentru care fumezi, iar apoi elaborarea unui plan care sa includa ziua de inceput și metoda potrivita pentru tine. De asemenea, implicarea…