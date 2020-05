Ce se întâmplă dacă starea de alertă e declarată neconstituțională &"Vom emite o reglementare de tip ordonanta de urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor din România instrumentele necesare pentru a putea apara viata si sanatatea cetatenilor români. Nu cred ca putem accepta ceea ce face CCR si cu asa-zisul Avocat al Poporului. În nicio tara din Europa nu s-a întâmplat asa ceva si anume autoritatile, printr-o sesizare si o decizie a CCR, practic sa fie lipsite de instrumentele pentru a putea impune respectarea legilor, a regulilor, mai ales într-o situatie atât de grava cum este situatia provocata de epidemia… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca guvernul are in vedere emiterea unor acte normative prin care sa reglementeze starea de alerta, in cazul in care CCR va decide ca legislația in vigoare nu respecta Constituția. „Vom emite o reglementare de tip ordonanta de urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor…

- Premierul Ludovic Orban a dezvaluit care va fi strategia Guvernului in situatia in care CCR va declara neconstitutionala pe data de 13 mai, legislatia referitoare la starea de alerta. In acest sens, premierul a dezvaluit ca va fi emisa o OUG care sa dea Guvernului instrumentele necesare pentru a actiona…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va emite o Ordonanta de Urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor instrumentele necesare pentru a putea apara viata si sanatatea cetatenilor romani, precizand ca prin legea actuala, in starea de alerta, nu este vorba de incalcarea unor drepturi.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat sambata ca, in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei va declara neconstitutionala legislatia privind starea de alerta, Guvernul va emite o ordonanta de urgenta. "Vom emite o reglementare de tip ordonanta de urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va emite o Ordonanta de Urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor instrumentele necesare pentru a putea apara viata si sanatatea cetatenilor romani, precizand ca prin legea actuala, in starea de alerta, nu este vorba de incalcarea unor drepturi, potrivit news.ro.Ludovic…

- Premierul Ludovic Orban a rabufnit la adresa CCR, afirmand ca daca va declara starea de alerta neconstitutionala, Guvernul va emite o noua reglementare pentru a putea apara viata si sanatatea cetatenilor romani.„Daca CCR va declara starea de alerta neconstitutionala, vom emite o noua reglementare…

- FACIAS solicita autoritaților respectarea tuturor drepturilor fundamentale ale omului pe perioada ”starii de alerta”, așa cum sunt reglementate de lege Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicita autoritaților sa respecte toate drepturile cetațenilor in perioada…

- Potrivit anunțului facut luni , 4 mai, de președintele Klaus Iohannis, in contextul pandemiei de coronavirus, starea de urgența din Romania nu se va mai prelungi dupa data de 15 mai, urmand sa intre in vigoare starea de alerta. Ce este și ce presupune starea de alerta? Starea de alerta este prevazuta…