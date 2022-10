Stiri pe aceeasi tema

- Toate produsele uscate din bucatarie sunt sensibile la condiții de umezeala și caldura. Daca sunt depozitate in medii nefavorabile, pot sa atraga gandacei sau alte insecte ce pun in pericol starea alimentelor. Daca vrei sa scapi de astfel de probleme și sa menții alimentele de baza din camara in stare…

- Folia de aluminiu este folositoare atat in bucatarile, cat și in curațenia casei. Pe langa faptul ca ajuta la menținerea alimentelor și a preparatelor culinare cat mai proaspete, pentru o perioada indelungata de timp, folia de aluminiu se poate folosi și pentru a te feri de frig, a curața rufele albe…

- Faina este unul dintre produsele de baza din bucatarie. Modul in care este depozitata este crucial pentru starea in care se prezinta. Iar asta, in mare parte, din cauza daunatorilor care pot afecta semnificativ acest produs. Chiar daca menții curațenie in bucatarie, este foarte posibil ca, uneori, sa…

- Faina este un ingredient bun la toate, spun experții in arta culinara. Pe langa faptul ca reprezinta baza celor mai gustoase produse de panificație, patiserie și cofetarie, faina poate dobandi și alte intrebuințari in gospodaria ta. Iata cele mai simple trucuri cu faina de pe Internet. Trei trucuri…

- Guvernul vrea sa aprobe joi suplimentarea cu un miliard de lei a bugetului schemei de ajutor de stat pentru investițiile cu impact major in economie, de la 6,38 miliarde de lei in prezent la 7,38 miliarde de lei. Motivul: 192 de cereri de finanțare depuse recent de investitori, in domenii precum industria…

- A pus folie de aluminiu in borcanul cu orez sau faina! Cei mai mulți dintre noi ne impachetam mancarea de casa in folie de aluminiu. Dar v-ați intrebat vreodata cum pastreaza mancarea calda și daca este chiar sigur sa pastram mancarea in folii de aluminiu pentru perioade mai lungi de timp? Folia de…

- Bicarbonatul de sodiu este un ingredient care ajuta la foarte multe lucruri, mai ales in bucatarie. El ajuta chiar și la curațarea suprafețelor și a altor lucruri. De asemenea, este folosit și in gatire. Spre exemplu, bicarbonatul de sodiu poate fi adaugat in apa de fierbere și are efecte nebanuite.…

- In zilele noastre mașina de spalat este indispensabila din viața de zi cu zi. Aceasta ușureaza considerabil munca gospodinelor. Bagi rufele in mașina de spalat, le scoți și cam asta a fost. Ei bine, lucrurile nu stau mereu chiar așa. In timpul spalarii mai pot aparea probleme, iar rufele noastre sa…