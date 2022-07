Pentru ca este vara și cu siguranța vrei sa ai un trup de invidiat, noi iți prezentam cele mai utile trucuri pentru a arata mereu bine. Oțetul de mere are numeroase beneficii atat in preparatele culinare, cat și pentru sanatate. Te-ai intrebat vreodata ce se intampla daca bei oțet de mare seara? Daca nu te confrunți cu probleme la stomac, il poți consuma fara griji, insa nu in exces. Iata ce beneficii are oțetul de mere pentru organismul tau!