Ce se întâmplă dacă ai alimentat cu motorină în loc de benzină mașina Ce se intampla daca ai bagat motorina in loc de benzina. Uneori din graba, sau atunci cand cerem ajutorul unei persoane, se poate intampla sa incurcam carburanții. Ce se intampla daca alimentam greșit și inlocuim benzina cu motorina sau invers? In primul rand, odata pornit motorul, aceasta iți va transmite imediat ca ceva nu este in regula. Concret, motorul nu va mai funcționa normal, se va ineca, iar intr-un final se va opri. Ce se intampla daca ai alimentat cu motorina in loc de benzina mașina In acest caz cel mai bine ar fi sa nu mai incerci sa pornești mașina pentru vei limita daunele. In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

