- Invazia rusa ar putea reduce la jumatate recolta de cereale in Ucraina cu consecințe asupra aprovizionarii la nivel global, a anunțat ministrul ucrainean al Agriculturii, Mikola Solski, transmite AFP. ”Daca Ucraina a avut anul trecut o recolta de 106 milioane de tone de cereale, un record absolut, in…

- In Grecia, supermarketurile restrictioneaza cantitatea de faina si ulei de floarea soarelui pe care o pot cumpara clientii. Este o masura de precautie pe fondul majorarii cererii, din cauza temerilor ca aprovizionarea va fi afectata de razboiul din Ucraina. In urma unor masuri similare adoptate in Spania…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, atrage atenția ca Romania va trebui sa reporneasca, in regim de forta majora si cu caracter temporar centralele termice pe baza de carbine pentru a-și dobandi independența intr-un termen cat mai scurt. Europa se afla intr-o criza energetica peste care s-au suprapus…

- Compania nucleara ucraineana Energoatom a transmis miercuri, 8 martie, ca ar putea fi eliberate substante radioactive de la Cernobil din cauza ca nu se mai poate raci combustibilul nuclear folosit dupa ce alimentarea cu electricitate a centralei a fost afectata, scrie agenția Reuters . Potrivit Energoatom,…

- Situația in Kiev este sub controlul ucrainenilor dupa inca o noapte de lupte, a anunțat luni dimineața comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul-colonel Alexandr Sirski. Alexandr Sirski spune ca rușii au sufetrit „pierderi semnificative” și ca sunt obosiși și demoralizați. „Astazi inamicul…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promis, vineri, ca va ramane la Kiev, in timp ce trupele sale lupta cu invadatorii ruși care au patruns in Capitala. Ese cel mai mare atac asupra unui stat european de dupa al Doilea Razboi Mondial. Președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy a promis vineri…

- Armand Goșu, expert in spațiul rusesc, a vorbit despre situația in care se afla Ucraina in acest moment, pe fondul conflictului cu Rusia. Expertul a comentat cursul evenimentelor, pe acest subiect. Armand Goșu a explicat la Europa FM ca Rusia nu negociaza daca nu are un interes, iar o negociere cu Rusia…