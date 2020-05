Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, nu susține inițiativa ca meciurile ramase din Liga 1 sa se dispute in Antalya și admite ca s-a luat in calcul și varianta ca sezonul sa fie anulat. CONTEXT: Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, a lansat ideea ca actualul sezon…

- Despre pensiile speciale s-a vorbit mult in ultima perioada, iar in urmatoarea perioada, politicienii vor fi nevoiți sa ia o decizie. Trebuie, insa, sa analizeze propunerile depuse de partide.

- Dupa ce Curtea de Apel Cluj a recunoscut hotarârea de condamnare pronunțata de instanța chineza și a dispus transferul lui Marius Balo într-un penitenciar din România, sentința definitiva și mandatul de executare a pedepsei au fost înaintate catre Ministerul Justiției din…

- Simona Halep, 28 de ani, locul 2 WTA, este speriata de ceea ce se poate intampla in tenis, din cauza COVID-19."In capul meu, cel mai rau scenariu ar fi cel in care restul sezonului ar fi anulat. Cred ca aceasta intrerupere va dura mai mult de luna iulie. Sper sa putem juca la US Open pentru ca situația…

- Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, asuferit o lovitura dora de unde se aștepta mai puțin. Avocatul Pompiliu Bota susține ca a caștigat dreptul de folosința exclusiva a marcii combinate Steaua București pana in 2027.Vestea vine la doi ani dupa ce Gigi Becali anunțase ca a fost contactat de…

- # „De ce spun ca imi dau energie și imi factureaza pe apartament, daca eu nu mai am nici țevi?” Un piteștean debranșat de mult timp de la sistemul centralizat de termoficare, care s-a razboit cu societatea Termo Calor Confort in instanța și a caștigat, spune ca inca primește facturi pentru energie,…

- Mijlocasul Alexandru Paun a declarat, luni seara, ca pentru CFR Cluj era important sa inceapa play-off-ul Ligii I cu o victorie, mai ales ca adversarele ardelenilor le "sufla in ceafa", anunța news.ro."Stim ca adversarele ne sufla in ceafa, asta e sistemul si nu avem ce face. Stiam ca trebuia…

- Bong Joon Ho si Han Jin-won, scenaristii filmului sud-coreean "Parasite", au castigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original la cea de-a 92-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizata duminica seara la Los Angeles, informeaza contul de Twitter al evenimentului.…