Ce se întâmplă cu pensiile și salariile după 1 mai. Marius Budăi anunță decizia Guvernului Multe persoane se intreaba ce se intampla cu pensiile și salariile dupa 1 mai. Marius Budai aduce cateva vești bune și spune ca nu este vorbește despre inghețarea salariilor. Totodata, el a mai adus in discuție și ca Guvernul nu vrea sa se intoarca la o perioada care s-a dovedit a fi greșeala imensa pentru populație. “Coaliția a decis și este clar ca nu ne intoarcem la perioada cand s-a dovedit ca a fost o greșeala sa tai din veniturile populației. Trebuie sa continuam masurile echilibrate intre masurile sociale și economice, asta este calea daca vrem sa realizam lucruri in Romania”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

