- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, vineri, ca este exclusa amanarea aplicarii legii pensiilor, mentionand ca aceasta va fi respectata. "Exclus! Doresc sa spulber toata aceasta intoxicare care s-a tot rostogolit in spatiul public. Legea pensiilor a fost promulgata, legea pensiilor…

- "Am studiat doar capitolul pe munca, acum se analizeaza si celelalte capitole. Foarte mult din acest program este plagiat dupa programele de dezvoltare ale unor directori de companii de stat, care pana acum erau numiti incompetenti. Este absolut ingrozitor, isi bat joc de toata munca noastra din…

- - Domnule Mircea Cosea, in contextul discutiilor care se poarta acum pe scena politica, mai sunt sau nu bani pentru plata salariilor si a pensiilor? - Pentru pensii si salarii exista intotdeauna bani. Afirmatia ca nu sunt bani tine de un limbaj electoral. Bani sunt intotdeauna, sursa banilor…

- Rasturnare de situație in razboiul pentru alegerile prezidențiale! Dezvaluire incendiara despre o informație-dinamita aruncata in spațiul public de Uniunea Salvați Romania!Cel mai vocal membru al USR a lansat un atac fara precedent, incercand sa-l „execute” pe stalpul infamiei pe... Citește…

- Deputatul PSD Iulian Iancu, respins de presedintele Iohannis pentru functia de vicepremier pe probleme economice, a afirmat ca intreaga sa activitate a fost in interesul Romaniei, iar toate atacurile la adresa lui vin chiar din directia si in beneficiul propagandei ruse. El a fost acuzat in multiple…

- Din 1 septembrie 2019, punctul de pensie crește de la 1.100 la 1.265 de lei, respectiv cu 15%, insa aceasta nu este singura modificare importanta din noua lege a pensiilor. Cele mai multe prevederi din Legea pensiilor se aplica din 2021. Libertatea va prezinta 10 dintre cele mai importante modificari…

- Punctul de pensie crește de la 1.100 la 1.265 de lei, din 1 septembrie 2019, cand intra in vigoare parțial noua lege a pensiilor. Astfel, pensiile se majoreaza cu 15%. Și pensia minima garantata, sau indemnizația sociala pentru pensionari, crește de la 640 de lei la 704 lei, echivalentul a 10%. Pensia…