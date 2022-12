Romania nu este afectata de explozia de la conducta de gaz care traverseaza granita dintre Rusia si Ucraina la Sudja, potrivit datelor Transgaz, a transmis purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. O explozie in urma careia si-au pierdut viata trei persoane s-a produs in centrul Rusiei, la un gazoduct care transporta gaz din Arctica […] The post Ce se intampla cu livrarile de gaz, in Romania, dupa explozia de la conducta din Rusia first appeared on Ziarul National .