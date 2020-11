Sesizarea facuta de PNL și USR pentru numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ se afla inca la Curtea Constituționala. In acest timp, deputatul PSD a depus juramantul pentru numirea sa in funcție. Florin Iordache a depus juramantul in functia de presedinte al Consiliului Legislativ in urma cu o saptamana. Deputatul a trimis in acest sens o notificare la Biroul permanent al Camerei Deputatilor. In notificarea transmisa, Iordache anunța ca in termen de 15 zile va opta pentru una din cele doua functii detinute, cea de presedinte al Consiliului Legislativ și cea…