Ce se face, de fapt, cu lumânarea folosită în noaptea de Înviere Mulți dintre noi am asistat la slujba de Inviere de la biserica, iar apoi am luat lumina. Unii doar la propriu, alții si la figurat. Dar ce facem cu lumanarea pe care o avem din noaptea Invierii? Dincolo de simbolismul acestei lumanari, lumanarea de Inviere ne aduce aminte de jertfa noastra personala. Lumanarea de Inviere este ofranda adusa lui Dumnezeu, alaturi de osteneala de a fi prezenti la dumnezeiasca Liturghie din noaptea Invierii. De aceea, lumanarea se folosește intr-o randuiala aparte. Desi gasim la tot pasul fel de fel de practici superstitioase, ea nu se stinge de pragul casei sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sfintele Paști: Paine sfințita și vin. Ce semnifica „pastile” primite de credinciosi, in noaptea de Inviere și cum se consuma Crestinii merg la biserica in Sambata Mare, sa primeasca Sfintele Pasti sau anafora. Traditia spune ca pastile se iau de la biserica dupa slujba de Inviere, dar unii crestini,…

- ■ intr-un lung poem in versuri, prelatul explica sensul celor sapte cuvinte rostite de Hristos cind se afla rastignit pe cruce ■ arhiepiscopul Romanului si Bacaului, Ioachim Giosanu, descifreaza si sensul celor opt percepte rostite dupa Inviere ■ Sint cunoscute preocuparile Arhiepiscopului Romanului…

- Trenurile de metrou vor circula in noaptea de Inviere, la un interval de 10 minute intre orele 23:00 – 1:00 si la un interval de 20 de minute intre orele 1:00 – 5:00. Metrorex a anuntat miercuri programul circulatiei trenurilor de metrou pentru perioada Sarbatorilor Pascale. In zilele de 22, 23, 24…

- In vederea evitarii eventualelor incidente in incinta cimitirelor pe care le are in administrare, dar cu precadere in cel din zona Mihai Bravu, SGU Ploiești a anunțat ca au fost stabilite reguli clare pentru aceia care se vor deplasa cu mașina, in noaptea de Inviere, catre aceste spații. In context,…

- Noaptea Sfanta a Invierii sa va lumineze sufletele pentru a fi mai buni, mai intelegatori si mai apropiati de Dumnezeu! Hristos a Inviat! Catalin Popa, presedinte AJF ArgesThe post Catalin Popa, președinte AJF Argeș, mesaj de Sfintele Paști first appeared on Universul argesean .

- E necesar sa fim impreuna pentru ”a opri focul” razboiului in Ucraina, intrucat cei care platesc sunt oamenii, sunt soldații ruși trimiși sa moara bombardand, sunt cei bombardați și cei care mor”. Acesta este un fragment din apelul video prin telefon, pe care papa Francisc l-a avut in cursul dupa-amiezii…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, face o aspra critica in pagina sa de Instagram la adresa a doua personaje pe care nu le nominalizeaza, dar din fotografia care insoțește textul știm ca este vorba de Patriarhul ortodox rus, Kiril, și președintele Vladimiri Putin. “Datoria…