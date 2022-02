Ce se construieste: W Titanic Resort SRL modifica investitia din Mamaia Nord!

Stiri pe aceeasi tema

- Suprafata terenului este de 10.000 mp. Imobilul va fi format din 6 corpuri, iar numarul total de apartamente de vacanta va fi de 579 Autoritatea competenta pentru protectia mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru un nou proiect imobiliar al firmei…

- A cerut si obtinut supraetajarea cu 20 conform Legii 50 1991 Primaria municipiului Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru SC Absolut Inkasso SRL prin Elena Ceausu, poentru o investitie pe strada Rubinului nr. 19, din Constanta, fiin vorba de zona Campusului Universitar. Prin AC 132…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii, pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 500 mm, din Statiunea Mamaia Hotel Regal , judetul Constanta, RAJA S.A. a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile, astazi ndash; 22 ianuarie 2022, in intervalul orar 12.00 ndash; 16.00.Sunt…

- Wave House SRL, Gazzo Premium SRL, Gas Port Oil SRL ridica un bloc in Mamaia Este vorba de un imobil de 7 etaje, pe raza localitatii Navodari Wave House SRL, Gazzo Premium SRL, Gas Port Oil SRL investesc in Mamaia Nord, ridicand un bloc de sapte etaje. Recent, au depus documentatia la Agentia pentru…

- Autoritatea contractanta este reprezentata de Ministerul Apararii Nationale U.M. 02022 Constanta. Societatea castigatoare este din Maramures. Potrivit LicitatiaPublica.ro, sapte loturi nu au fost atribuite. Ministerul Apararii Nationale U.M. 02022 Constanta a incheiat noi acorduri cadru de furnizare…

- Primaria municipiului Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru Marincom SRL Conform datelor furnizate de confidas.ro, societatea a fost infiintata in anul 1991 Primaria municipiului Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru Marincom SRL, care doreste o investitie pe bulevardul…

- Building Ștefan reprezinta intai de toate, siguranța, confort, calitate, profesionalism, construcții responsabile, arhitectura moderna și cel mai important varietate și prețuri avantajoase.Suntem pe piața de mai bine de 10 ani, in decursul acestui timp am finalizat cu succes peste 20 de blocuri și am…

- In total, pana la finalul acestui an, E-Distributie Dobrogea va extinde cu aproximativ 100 de kilometri reteaua de energie electrica din cele patru judete in care isi desfasoara activitatea, ajungand la peste 24.770 de kilometri. “E-Distributie Dobrogea, operatorul de distributie a energiei electrice…