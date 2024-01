Stiri pe aceeasi tema

- Fostul component al nationalei de rugby a Tarii Galilor, Leigh Halfpenny, a anuntat marti ca a semnat un contract pentru un sezon cu franciza neozeelandeza Crusaders, scrie BBC.Halfpenny si-a anuntat retragerea internationala in octombrie, la scurt timp dupa eliminarea "dragonilor" in sferturile…

- Noua Zeelanda și Africa de Sud se dueleaza in aceasta seara, de la ora 22:00, in finala Cupei Mondiale de Rugby, din Franța. Meciul care se va juca pe Stade de France, din Paris, va fi live pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 3, Orange Sport 3 și Digi Sport 2. ...

- Africa de Sud, campioana mondiala en-titre, s-a calificat dramatic sambata seara in finala Cupei Mondiale de rugby din Franta, dupa ce a invins in semifinala Anglia cu scorul de 16-15 (6-12), pe Stade de France din Saint-Denis, informeaza Agerpres.

- Nationala de rugby a Africii de Sud a revenit in fruntea ierarhiei mondiale, detronand Irlanda, dupa succesul din sferturile Cupei Mondiale 2023 din Franta, cand a reusit sa elimine chiar reprezentativa tarii gazda cu 29-28, duminica seara, scrie AFP.Africa de Sud are acum 92,48 puncte, fiind urmata…

- Reprezentativa Africii de Sud. detinatoarea titlului, a invins selectionata Frantei, duminica seara, pe Stade de France, scor 29-28, si s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de rugby. In semifinale, Africa de Sud va intalni Anglia, care a trecut de Fiji, scor 30-24. In cealalta…

- Anglia și Fiji se infrunta astazi, de la ora 18:00, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de rugby. Meciul va fi live pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 3 și Digi Sport 2. Semifinala Noua Zeelanda - Argentina se joaca vineri, 20 octombrie, de la ora 22:00 Cealalta semifinala va fi stabilita…