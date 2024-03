Cele mai proaste filme ale anului. Cine a luat Zmeura de Aur 2024! Premiile Oscar reprezinta mandria suprema pentru oamenii din industria cinematografica. La polul opus stau trofeele Zmeura de Aur. Aceste premii sunt acordate, in fiecare an, cu o zi inaintea Oscarurilor. Caștigatorii? Cele mai proaste filme și cei mai slabi actori ai anului. Zmeura de Aur 2024 a reprezentat ediția cu numarul 44 a celor mai rușinoase premii de la Hollywood. Cel mai prost film a fost desemnat „Winnie the Pooh: Sange și miere”. Nu mai puțin de cinci trofee a obținut aceasta producție, la categoriile imagine, regie,…