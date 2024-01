Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon in tenisul mondial debuteaza la finalul acestei saptamani cu turnee la Antipozi, prima competiție fiind United Cup. Cel dintai turneu incepe pe 31 decembrie, la Brisbane, unde vor participa și doua romance: Ana Bogdan și Sorana Cirstea. Pe 29 decembrie se da startul la United Cup, o competiție…

- Potrivit sodajului OpinionWay, realizat pentru Economie matin, 54% dintre francezii cu varste intre 18 și 24 de ani sunt determinați sa paraseasca Franța, transmite Le Journal du Dimanche. Climatul politic și economic actual face ca mulți cetațeni sa-și doreasca sa emigreze. La nivel național, 69%…

- Microsoft se tot joaca cu inteligența artificiala de ceva timp, iar dupa integrarea Copilot AI in Windows 11 și 10, compania a adus puterea AI și in Paint. Noua funcție se numește Cocreator și folosește modelul DALL-E 3 de la OpenAI pentru a genera imagini. Unealta este disponibila momentan doar in…

- Israelul a ridicat astazi nivelul de alerta de calatorie pentru o serie de țari. Multe țari din Europa de Vest, inclusiv Marea Britanie, Franța și Germania, precum și din America de Sud - Brazilia și Argentina in particular - alaturi de Australia și Rusia, au gradul de alerta ridicat la 2.

- Israelul a ridicat luni nivelul de alerta de calatorie pentru o serie de state, transmite dpa, citand recomandarile publicate de Consiliul National de Securitate (CNS) pe site-ul propriu, scrie AGERPRES.Nivelul de alerta pentru multe state din Europa Occidentala - printre care Marea Britanie, Franta…

- Israelul a ridicat luni nivelul de alerta de calatorie pentru o serie de state, transmite dpa, citand recomandarile publicate de Consiliul National de Securitate CNS pe site ul propriu.Nivelul de alerta pentru multe state din Europa Occidentala printre care Marea Britanie, Franta si Germania , din America…

- ”Potrivit celor mai recente estimari oficiale ale Oficiului International al Viei si Vinului (OIV), 2023 a fost un an dificil pentru industria vinului cu o scadere a productiei pana la un nivel nemaiintalnit in ultimii 60 de ani”, conform datelor colectate de OIV si analizate de Wines of Romania, platforma…

- Fostul component al nationalei de rugby a Tarii Galilor, Leigh Halfpenny, a anuntat marti ca a semnat un contract pentru un sezon cu franciza neozeelandeza Crusaders, scrie BBC.Halfpenny si-a anuntat retragerea internationala in octombrie, la scurt timp dupa eliminarea "dragonilor" in sferturile…