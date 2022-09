Ce scrie presa despre Huw Thomas, medicul Reginei Elisabeta a II-a

Stiri pe aceeasi tema

- Moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii a declanșat planuri de urgența cunoscute sub numele de Operațiunea Unicorn. Planul oficialilor britanici pune in mișcare ceremoniile suplimentare in Edinburgh, inaintea logisticii de mutare a sicriului Reginei inapoi la Londra. Ce se va intampla in urmatoarele…

- Regina Elisabeta a II-a a murit joi, 8 septembrie, la 96 de ani. A domnit 70 de ani, fiind cel mai longeviv monarh britanic. Suverana a fost surprinsa de-a lungul vieții intr-o serie de fotografii care marcheaza cele mai importante momente, din copilarie și pana in ultimele zile ale vieții, care de…

- Regina Elisabeta a II-a s-a confruntat cu mai multe episoade legate de starea ei de sanatate. CNN face un inventar al acestora, din ultimii ani. Decembrie 2003: Regina a suferit o operație pentru indepartarea unui cartilaj rupt la genunchiul stang. A urmat o intervenție chirurgicala similara la genunchiul…

- Compania romaneasca Fly Lili va opera zboruri internationale de linie, spre doua destinatii europene, din luna noiembrie, de pe Aeroportul International Maramures. Operatorul a obtinut subventii de la Consiliul Judetean Maramures pentru a opera regulat doua rute internationale de la noi. Fly Lili ar…

- Printul William și Kate Middleton vor parasi resedinta lor din centrul Londrei si se vor muta in proximitatea Castelului Windsor, unde locuieste regina Elisabeta a II-a, a anuntat biroul de presa al ducilor de Cambridge. Decizia a fost luata in interesul copiilor, spun reprezentanții familiei regale…

- Regina Elisabeta a II-a a primit-o miercuri pe Nicola Sturgeon, sefa guvernului scotian, a doua zi dupa ce aceasta a anuntat ca vrea sa organizeze un nou referendum privind independenta Scotiei in 2023, relateaza AFP. Suverana in varsta de 96 de ani a primit-o pe sefa formatiunii pro-independenta SNP…

- Prințul William este un tata extraordinara, iar relația pe care o are cu cei trei copii ai sai, George, Charlotte și Louis este foarte apropiata. Mai mult de atat, fiica lui i-a pus o porecla adorabila, pe care ducele de Cambridge o indragește foarte tare. Cum il striga micuța pe parintele sau. Ce porecla…

- Familia regala britanica sarbatoreste Ziua Tatalui. Duminica, pe contul ducilor de Cambridge a fost publicata o fotografie cu printul William in compania celor trei copii, George, Charlotte si Louis.