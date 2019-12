Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Anna Karina, cunoscuta mai ales pentru rolurile din filmele lui Jean-Luc Godard, a murit sambata la Paris in urma unu cancer, la varsta de 79 de ani, a anuntat duminica agentul sau, intr-un comunicat preluat de AFP.

- Denisa Raducu, cunoscuta cantareața de manele, s-a stins din viața fulgerator la varsta de 27 de ani, in urma cu 2 ani. Cauza morții acesteia a fost bine cunoscuta, dat fiind faptul ca artista a stat multe luni in spital și se transformase complet, insa medicii au trecut altceva in certificatul de deces…

- Ionela Prodan a fost mereu o femeie cu zambetul pe buze, plina de viata si a lasat impresia ca totul merge ca pe roate in viata sa. Putini sunt, insa, cei care stiu ca artista a trecut prin clipe grele.

- Zi trista pentru Alina Sorescu. Indragita artista trece prin cele mai grele clipe, dupa ce a pierdut-o pe bunica sa. Vestea trista a fost data de Alina Sorescu, pe retelele sociale, alaturi de o fotografie de la privegi.

- Moartea fulgeratoare a Denisei Raducu, la numai 27 de ani, a șocat o țara intreaga. La suprafața, totul parea in regula. Cantareața era mereu zambitoare, se bucura de talent și de o frumusețe rapitoare, iar vitoorul ei parea a fi unul stralucit. In realitate, era macinata lent de o boala crunta și perfida.

- Oana Radu trece printr-un adevarat coșmar dupa ce in urma cu aproape 2 luni, iubitul acesteia s-a stins din viața. Indragita artista traiește o drama și cu greu iși poate stapani lacrimile atunci cand vorbește despre barbatul pe care l-a iubit atat de mult. Cu toate acestea, viața trebuie sa mearga…

- Atunci isi aminti ca trebuie sa scrie urgent un vast poem epic, un cant, cum spuneau poetii de partid. Tovarasii de la Partid, de la ziare, de la edituri, de la Agitprop cer mereu canturi din acestea, mereu mobilizatoare, care sa imbarbateze masele muncitoare, ca sa nu se lase seduse de literatura corupta…

- Tamara Buciuceanu a murit. Indragita actrița Tamara Buciuceanu Botez a murit la varsta de 90 de ani. De ceva timp era internata in spital, cu probleme grave de sanatate. Reprezentantii Spitalului Elias au...