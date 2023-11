Stiri pe aceeasi tema

- Portughezul Joao Felix (23 de ani) a avut un mesaj prin care i-a liniștit pe fanii Barcelonei inainte de meciul cu Real Madrid. Barcelona - Real Madrid se joaca sambata, de la 17:15. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 1, DigiSport 1 și OrangeSport 1 Devenit om de baza in acest sezon,…

- Emoții pentru Barcelona. Cu 3 zile inainte de El Clasico, derby-ul cu Real Madrid, Joao Felix (23 de ani) a ieșit din meciul cu Șahtior cu aparente probleme medicale. Doar 74 de minute a jucat Joao Felix in meciul dintre Barcelona și Șahtior, din grupele Champions League. Mijlocașul portughez s-a accidentat…

- Jude Bellingham (20 de ani) a intrat in istoria lui Real Madrid, dupa ce a marcat cu Braga, scor 2-1, in grupele Ligii Campionilor. Concret, englezul e doar al doilea fotbalist din istorie care marcheaza in primele sale 3 meciuri in Champions League in tricoul lui Real Madrid. Primul a fost Christian…

- Echipa spaniola Real Madrid a obtinut marti seara victoria in meciul disputat in deplasare, cu portughezii de la Braga, scor 2-1. Succese au obtinut si Napoli, Arsenal si Manchester United, scrie news.ro.Real Madrid a condus cu 2-0 pe Estadio Municipal din Braga, iar gazdele au redus din diferenta…

- Liga Campionilor a ajuns la jumatatea fazei grupelor, iar lupta pentru fiecare punct pus in joc este din ce in ce mai apriga. Surprizele așteapta la fiecare șut pe poarta, iar echipele plecate cu șansa a doua precum Galatasaray, Braga sau Salzburg vor sa dea lovitura in confruntarile cu granzii continentului,…

- CSU Craiova 2 a caștigat, vineri, scor 2-1, derby-ul orgoliilor cu rivala FCU Craiova 2, programat in cadrul etapei a 6-a din Liga 3, Seria a 7-a. Partida s-a disputat in incinta bazei FCU, iar rezultatul final a fost stabilit dupa un deznodamant absolut halucinant. Toate cele trei goluri au fost marcate…

- Real Madrid s-a impus pe terenul lui Athletic Bilbao, scor 2-0, in prima etapa a noului sezon din La Liga. In minutul 48, Eder Militao (25 de ani), fundașul central brazilian al oaspeților, s-a accidentat și a fost inlocuit. Real Madrid a inceput sezonul de La Liga cu o deplasare dificila, in Țara…

- Real Madrid a anuntat joi, intr-un comunicat de presa, ca portarul Thibaut Courtois a suferit o ruptura a ligamentului incrucisat anterior la genunchiul stang.Belgianul va fi supus unei interventii chirurgicale in zilele urmatoare, conform News.ro. Este o lovitura grea pentru Real Madrid si…