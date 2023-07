Ce șanse sunt să iei E.coli din Marea Neagră Bacteria Escherichia coli, detectata in cantitati mai mari in apa marii, in Eforie Nord, iar reprezentantii Directiei de Sanatate Publica a Judetului Constanta au precizat ca a fost vorba de un episod pasager, iar imbaierea este permisa in zona respectiva. Ce spune medicul Adrian Marinescu vizavi de șansele de a lua E.Coli din Marea Neagra. Probele recoltate din mare si analizate de catre specialistii DSP Constanta au aratat pentru data de 12 iulie, valori ridicate in apa marii din Eforie Nord, zona Belona, pentru bacteria Escherichia coli. Valorile erau de 1305 la 100 de ml, in conditiile in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

