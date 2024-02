Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a demarat discuțiile pentru un proiect ce ar implementa o schimbare importanta pentru șoferi. Daca se va transforma in realitate, ar insemna ca dispare permisul de conducere in format fizic din Romania? Ce trebuie sa știe conducatorii auto. Schimbari pentru șoferii din statele membre…

- Șoferii care circula cu autoturismul acoperit de zapada risca sa primeasca sancțiuni aspre de la polițiști. Amenzile pot sa ajunga la suma de 430 de lei, pentru ca se considera ca bucațile de zapada pot sa se desprinda de pe plafon sau luneta, constituind un pericol pentru participanții la trafic. Valoarea…

- Un aspect necunoscut de mulți conducatori auto in timpul iernii este ca pot fi opriți de polițiști și sancționați daca vehiculele lor sunt acoperite cu zapada. Amenzile pentru șoferii care ignora acest lucru pot ajunge la suma de 430 de lei.Situația devine critica in cazul in care mașinile sunt acoperite…

- Șoferii romani cu permis categoria B pot conduce și unele motociclete. Camera Deputaților a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru modificare OUG nr. 195/2002. Șoferii cu permis categoria B vor putea conduce motociclete de cel mult 125 cmc, daca au cel puțin 2 ani experiența…

- Romanii care locuiesc la bloc risca amenzi usturatoare in conditiile in care fac anumite zgomote care ii deranjeaza pe vecini, intr-un anumit interval orar.Cei care nu respecta orele de liniste la bloc risca amenzi de pana la 1.500 de lei. Suma se mareste in cazul in care persoana vizata nu este la…

- Autoritațile iau in calcul ca din 2024 sa creasca valoarea punctului de amenda, direct proporțional cu salariul minim existent la aceasta ora in Romania. Daca aceasta propunere va intra in vigoare, șoferii trebuie sa fie foarte atenți și sa respecte regulile de circulație, asta daca nu vor sa aiba „gaura”…

- Deputații romani au prezentat un proiect de lege menit sa modifice durata de valabilitate a permiselor de conducere pe teritoriul țarii.Potrivit acestei propuneri legislative, se ia in considerare prelungirea perioadei de valabilitate a permiselor de conducere de la 10 la 15 ani. Afla despre ce categorie…

- Deși pana la aceasta ora nu a nins in capitala, asta nu inseamna ca nu vom avea parte de ninsori. Conform datelor ANM, in scurt timp se anunta ninsori in Bucuresti. Asta inseamna ca va veni momentul in care șoferii vor trebui sa-și monteze cauciucurile adecvate perioadei. In caz contrar, vorbim de amenzile…