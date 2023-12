Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne de la Viena confirma acordul cu Romania si Bulgaria referitor la „Schengen Air”, adica intrarea pe calea aerului fara control la frontiera. Cel mai probabil, deciziacu privire la Schengen Air se va aplica din martie, iar confirmarea a fost facuta pentru agentia austriaca APA. Nu…

- Comisia Europeana a anunțat sambata seara, 30 decembrie, ca „saluta decizia luata astazi in unanimitate de Consiliu, de a primi Romania și Bulgaria in spațiul Schengen, incepand cu eliminarea controalelor la frontierele aeriene și maritime in martie 2024”.Aderarea celor doua țari va stimula calatoriile,…

- Ministrul a precizat ca declaratia Austriei nu a fost surprinzatoare, iar principala ei importanta politica este ca, in sfarsit, exista o schimbare de pozitie a Vienei pe acest subiect, urmand ca de acum inainte discutiile sa continue pe o zona tehnica."Pentru noi declaratia nu a fost surprinzatoare,…

- Comisarul european pentru Afaceri interne, Ylva Johansson, si-a exprimat speranta ca pana la finalul anului va fi luata o decizie pozitiva cu privire la aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, potrivit Agerpres. ”Am avut recent o misiune de informare in Bulgaria, care a fost cu adevarat…

- Este in continuare obiectivul Comisiei Europene sa avem o decizie asupra extinderii Schengen si sa primim Romania si Bulgaria in acest an, a declarat comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, marti, la sfarsitul reuniunii Consiliului Justitie si Afaceri Interne. „Cred in continuare…

- Rareș Bogdan subliniaza faptul ca Europa are acum posibilitatea de a pune capat abuzurilor și discriminarii la adresa cetațenilor romani și bulgari. O hotarare pozitiva ar reprezenta un semnal puternic de solidaritate și respect reciproc intre statele membre.„Excelențele voastre, ii dau o veste proasta…

- Europarlamentarul liberal a lansat un atac virulent la adresa cancelarului Austriei, Karl Nehammer, caruia ii aduce aminte ca imperiul austro-ungar a apus de foarte mult timp. „Ii dau o veste proasta cancelarului Nehammer:Austria nu mai este imperiu. Au trecut vremurile cand imparateasa Maria Tereza…

