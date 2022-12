Ce salariu are un primar de comună din România. Cât ajunge să câștige lunar Ce salariu are un primar de comuna din Romania. Cat ajunge sa caștige lunar. Salariile primarilor s-au majorat in urma cu cațiva ani. Sumele difera insa in funcție de numarul de locuitori ai orașului respectiv. Spre exemplu, primarii orașelor cu peste 100.000 de locuitori caștiga lunar 15.600 de lei, in timp ce edilii orașelor cu un numar de cetațeni intre 50.000 de locuitori și 10.000 caștiga 14.560 lei, noteaza Romania Libera. Ce salariu are un primar de comuna din Romania. Cat ajunge sa caștige lunar Referitor la salariul unui primar de comuna, potrivit sursei citate, acesta ajunge sa caștige… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

