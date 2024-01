Stiri pe aceeasi tema

- Timp de 17 ani imaginea Danei Razboiu s-a asociat cu jurnalele de știri fiind una dintre cele mai cunoscute prezentatoare din peisajul televiziunilor de la noi. In dorința de a gasi o independența financiara, totodata timp mai mult pentru copiii sai, fosta vedeta TVR și Kanal D a trecut de la jurnalism,…

- Claudia Patrașcanu rupe tacerea și vorbește despre relația pe care a avut-o cu Rodica și Nicolae Badalau, foștii ei socrii. Daca pe timpul casniciei cu Gabi Badalau, au avut o relație de respect, dupa divorț vedeta și fosta soacra au ajuns la proces. Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au casatorit…

- Primul tren electric Alstom Coradia Stream, produs in Polonia, a ajuns luni in Gara de Nord, urmand sa intre in teste statice si dinamice, deoarece acest model de tren nu a mai circulat in Romania, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF).

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC , la propunerea Facultatii de Medicina, decerneaza, miercuri, 22 noiembrie 2023, titlul de "Doctor Honoris Causa" prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie UMF "Carol Davila" din Bucuresti, personalitate remarcabila a comunitatii…

- Directorul din Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, acuzat de procurori ca a luat, timp de doi ani, bani din salariile a doua angajate pe care le-ar fi ajutat la examenul de ocupare a posturilor se numește Dragoș Adrian Iorga. Era directorul Autoritații de Management pentru Programul Sanatate…

- CFR SA și Agenția Executiva Europeana pentru Clima, Infrastructura și Mediu (CINEA) au semnat acordurile de finanțare pentru trei proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare in Romania, valoarea totala fiind 672 milioane euro. Cel mai mare este pentru linia București - Giurgiu, unul este pentru…

- Emily Burghelea a intrat in atenția publicului in urma cu mai mulți ani cand a participat la “Bravo, ai stil!”, iar ulterior a devenit asistenta la “Acces Direct”. Vedeta a fost prezenta recent la evenimentul organizat de Pandora, caci ea este una dintre primele ambasadoare de brand in Romania, alaturi…