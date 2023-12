Stiri pe aceeasi tema

- Cora Romania a anunțat programul dupa care vor funcționa magazinele in zilele de 31 decembrie 2023 și 1 și 2 ianuarie 2024. Astfel, daca mai aveți de facut cumparaturi in perioada respectiva, consultați mai jos programul Cora de Anul Nou 2024.De Revelion 2024 programul magazinelor, inclusiv Cora, va…

- Dupa incidentele violente de anul trecut si din cauza tensiunilor comunitare provocate de razboiul din Fasia Gaza, politia din Berlin planuieste o operatiune majora de Revelion, relateaza luni dpa"Este cea mai mare operatiune a politiei de Anul Nou de decenii", a declarat comisarul de politie din…

- VREMEA pana in 7 ianuarie. Condiții meteo de Revelion și Anul Nou 2024. Cand scad temperaturile, perioadele cu ninsori sau ploi Vremea pana in 7 ianuarie. Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, in regiuni din țara. Sunt anunțate variații…

- Ministrul german de interne, Nancy Feather, a declarat ca se teme de o repetare a dezordinilor din noaptea de Anul Nou și a atacurilor asupra serviciilor de urgența din Berlin și din alte orașe. Dupa cum scrie "Adevarul european", ea a facut aceasta precizare intr-un comentariu pentru grupul media RND,…

- Metrorex a anunțat programul de Sarbatori. Trenurile de metrou vor circula de Craciun și Revelion dupa un nou grafic, la o distanța de 10 minute. In noaptea dintre ani, bucureștenii pot folosi transportul in comun ce funcționeaza dupa un program prestabilit.

- Ce sa nu faci in aceasta zi21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului in Biserica este o sarbatoare foarte importanta, atat pentru ortodocși, cat și pentru catolici.Intrarea Maicii Domnului in Biserica este o sarbatoare creștina ortodoxa și catolica care marcheaza momentul in care Sfanta Maria, mama lui…

- Romanii asteapta 1 ianuarie 2024 cu „infrigurare”. Nu la propriu, ci la figurat. De ce? Pentru ca plugusorul ne aduce scumpiri „usturatoare”. Anul Nou vine cu mariri de taxe și impozite in lanț, ceea ce se va traduce prin prețuri mai mari pentru consumatori. Vom manca mai scump la restaurant De la 1…

