Ce să mănânci după Sărbători: alimente ce pot ajuta organismul la detoxifiere. Recomandările nutriționiștilor Ce sa mananci dupa Sarbatori: alimente ce pot ajuta organismul la detoxifiere. Recomandarile nutriționiștilor Am trecut peste pasca, miel și multe bunatati dulci. Si acum ce urmeaza? Multi ar zice: gratarul de 1 mai! Dar pana acolo mai e putin. Si putem incepe detoxifierea. Regula numarul unu este sa introducem in alimentatie legume bogate in clorofila, precum și fructe alcaline. Patrunjelul este bogat in vitamine și minerale, conține vitaminele […] Citește Ce sa mananci dupa Sarbatori: alimente ce pot ajuta organismul la detoxifiere. Recomandarile nutriționiștilor in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța ai auzit multe mituri despre alimente, de-a lungul vieții, unele mai ciudate decat altele. Iata care sunt cele mai frecvente greșeli alimentare pe care le facem, de la regula celor cinci secunde pana la faptul ca grasimile ar fi extrem de nocive pentru organism. Cele mai cunoscute mituri…

- Ce putem lua din camerele de hotel, fara sa ne facem de ras. Iata cateva lucruri cu care este in regula sa plecam acasa Ați fost tentat, in vacante, sa plecați cu ceva din camera de hotel? Un gel de duș, papucii de unica folosința sau chiar halatul pentru baie. Ce este in regula, cu adevarat, sa iei…

- Ce restricții dispar din data de 9 martie și ce presupune ridicarea starii de alerta. Romania revine la normal Autoritațile din Romania au renunțat la starea de alerga cauzata de COVID, in contextul scaderii numarului de cazuri dupa al 5-lea val al pandemiei. Practic, dispar o serie de restricții care…

- Ce au descoperit polițiștii rutieri din Alba in ultimele zile: doi barbați fara permis, o femeie și un tanar beți la volan Doi barbați fara permis, o femeie și un tanar beți la volan și un alt tanar cu permisul suspendat, asta au descoperit polițiștii rutieri, in ultimele zile, pe drumurile din Alba. …

- Ce se poate intampla daca iți vinzi mașina ”fara acte”. Situații in care nu ai vrea sa te afli: amenzi mari și chiar dosar penal Ce se poate intampla daca iți vinzi mașina fara acte. Ei bine, trebuie sa știi ca poți avea probleme, care merg de la amenzi și pana la un dosar penal, cu riscul a pana la…

- STUDIU: Vitamina D ajuta organismul sa lupte impotriva COVID. Care este legatura dintre cazurile grave și nivelul acesteia Oamenii de știința din Israel spun ca au strans cele mai convingatoare dovezi pana in prezent, ca nivelurile crescute de vitamina D pot ajuta pacienții cu COVID-19 sa reduca riscul…

- Ce spun meteorologii despre VREMEA in luna februarie. Zile mai calde, dar și perioade cu ger Suntem mai aproape cu o luna de primavara, insa meteorologii spun ca este posibil sa mai fie perioade cu ger, alternate cu altele mai calde, in luna februarie. Potrivit caracterizarii climatice a lunii februarie,…

- Ce se intampla daca refuzi incorporarea in caz de razboi. Ce pedepse prevede legea. Pana la ce varsta poți fi ”chemat la oaste” Serviciul militar poate fi facut pe baza de voluntariat, atat de barbați, cat și de femei. Doar in caz de razboi, de stare de mobilizare, și stare de asediu, armata devine…