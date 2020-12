Stiri pe aceeasi tema

- Pentru majoritatea barbaților, alegerea unui parfum este o simpla formalitate, dar puțini știu cu adevarat implicațiile purtarii unuia. A avea un parfum influențeaza o serie de reacții in starea de spirit a oamenilor din jurul nostru, cum ar fi provocarea senzualitații și, astfel, o intalnire mai buna…

- CHIȘINAU, 22 oct - Sputnik. In ultima duminica a acestei luni, adica in data de 25 octombrie, la ora 3.00, pe intreg teritoriul țarii va avea loc trecerea la ora “de iarna” prin transferul acelor ceasornicului cu o ora inapoi. © Sputnik / Rodion ProcaOra de iarna: Cand și cum schimbam acele…

- *SEZONUL RECE SE APROPIE - CIRCULAȚI CU ATENȚIE!* Avand in vedere avertizarile meterologice de COD PORTOCALIU, in intervalul 13.10.2020, ora 12:00 – 13.10.2020, ora 21:00 și care vizeaza intensificari ale vantului, cu rafale de peste 120 de km/h, in zona montana precum și COD GALBEN de ploi insemnate…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat ca și-ar dori o majoritate formata din PNL, USR PLUS și PMP in Consiliul General, dar al treilea post de viceprimar, dorit de PMP nu poate fi inființat, pentru ca nu permite legea. Nicușor Dan spune legea nu permite al treilea viceprimar la Primaria…

- Ce femeie nu s-a confruntat cu kilogramele in plus? Majoritatea doamnelor și domnișoarelor incearca tot felul de diete și pare ca nimic nu da roade! Ei bine, va prezentam astazi vedete din Romania care au slabit foarte mult. Cum s-au transformat Oana Roman, Gabriela Cristea și Oana Radu, dar mai ales,…

- Aproape 150 de incendii de padure au izbucnit in ultimele zile in regiunea Luhansk din estul Ucrainei, aproape de zona controlata de separatistii prorusi, anunta digi24 . Focul a cuprins si 11 sate. Opt oameni au murit si zece sunt spitalizati, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, iar 250 de…

- Acest lucru este raportat de TASS, cu referire la un studiu al serviciului de cautare a posturilor vacante și a personalului „Rabota.ru”. "Studiul a aratat ca 72% dintre companiile rusești nu au reușit inca sa se recupereze complet dupa carantina. Potrivit sursei citate, daca s-ar recurge la o a doua…

- Actualul președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a caștigat in mod categoric alegerile pentru un nou mandat, avand in fața o diferența de aproximativ 10 procente fața de urmatorul clasat, candidatul PSD Mirela Adomnicai. Din rezultatele provizorii reiese ca Gheorghe Flutur are peste…