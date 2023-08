Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de stiri de la o televiziune din Chicago, care relata despre o serie de jafuri, a ajuns sa fie jefuita la randul ei dupa ce a fost amenintata de trei barbati inarmați care purtau masti de schi, relateaza Associated Press.

- O echipa de stiri de la o televiziune din Chicago care relata despre o serie de jafuri a ajuns sa fie jefuita la randul ei dupa ce a fost acostata sub amenintarea armei de trei barbati inarmati care purtau masti de schi, relateaza Associated Press, conform news.ro.Postul de limba spaniola Univision…

- O echipa de stiri de la o televiziune din Chicago care relata despre o serie de jafuri a ajuns la randul ei sa fie jefuita dupa ce a fost acostata, sub amenintarea armei, de catre trei barbati inarmati care purtau masti de schi, informeaza The Associated Press, potrivit news.ro.Postul de limba spaniola…

- O echipa de stiri de la o televiziune din Chicago care relata despre o serie de jafuri a ajuns sa fie jefuita la randul ei dupa ce a fost acostata sub amenintarea armei de trei barbati inarmati care purtau masti de schi, relateaza Associated Press, potrivit news.ro.Postul de limba spaniola Univision…

- „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, cel mai simplu de ințeles quiz show, cu si despre cuvinte, revine la Kanal D cu un nou sezon, din 30 august.Quiz show-ul va fi difuzat in fiecare miercuri, joi și vineri, de la ora 22:30, la Kanal D, iar amfitrionul acesteia, Dan Negru, pregatește noi provocari și intrebari…

- Mara Banica a avut contract cu Antena 1 timp de 12 ani. A aparut in diferite emisiuni ale postului de televiziune, pana in 2021 a fost și invitat permanent la „Acces Direct”, emisiune prezentata de Mirela Vaida. Acum ea a marturisit ca foarte greu și-a revenit dupa ce a demisionat. Mara Banica a aparut…

- Dupa tentativa de revolta din 24 iunie, liderul Wagner, Evgheni Prigojin, a revenit pe canalele sale de socializare și a atacat mass-media rusa, vinovata in opinia sa ca a intors spatele grupului de mercenari angajați in razboiul din Ucraina."Citind presa actuala, poveștile televizate, ma simt foarte…

- Realitatea aduce intotdeauna ceva in PLUS! Prima televiziune din Romania dedicata exclusiv știrilor se menține, de peste 22 de ani, in topul preferințelor publicului Continue reading Studiu Digital News Report. Realitatea ramane pe PLUS! Postul nostru de televiziune, in topul brand-urilor din Romania…