Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 28 de elevi din București și-au dorit sa-și petreaca vacanța la schi, in Poiana Brașov. Aceasta a durat doar doua zile, deoarece copiii s-au imbolnavit și doi dintre ei au ajuns la spital, cu perfuzii.

- Vacanța in Romania a doua turiste din Spania s-a transformat intr-un film de groaza, pentru cateva zile. Tinerele au tras sperietura vieții lor in apartamentul din București pe care l-au inchiriat. Intreaga scena a fost filmata și postata de cele doua fete in mediul online.

- Directorul Spitalului „Grigore Alexandrescu”, Radu Balanescu, este considerat plagiator, anunța ziarul Puterea. Jurnaliștii de la Puterea afirma ca o confirmare a acestui plagiat a venit de la Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) „Carol Davila” din București. Teza de doctorat controversata se…

- Sute de oameni au asteptat chiar si 15 ore in terminalul aeroportului din Suceava, dupa ce majoritatea zborurilor care trebuiau sa aterizeze sau sa decoleze marți și miercuri au fost anulate sau relocate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.Ceata densa a facut imposibila aterizarea avioanelor,…

- Traficul aerian pe aeroportul din Suceava a fost grav afectat in ultimele doua zile, din cauza cetii dense, mai multe zboruri fiind relocate sau chiar anulate, calatorii acuzand lipsa informatiilor din partea companiilor aeriene, dar si a aeroportului. Sute de oameni au asteptat chiar si cincisprezece…

- Dupa mai bine de doua decenii, vedeta Kanal D a bifat in aceste zile primul Revelion in care nu a fost gazda programelor speciale difuzate in noaptea dintre ani. Departe de Romania, a avut parte de o experiența cu totul neașteptata. Ce a descoperit Dan Negru in vacanța din India și de ce spune ca, […]…

- Deși au platit 4.500 de euro pentru o vacanța in Mexic, doi romani au ajuns doar pana la aeroport, unde au stat 30 de minute. Accesul in țara nu le-a fost permis. Este un alt caz in care conaționalii noștri spun ca au fost umiliți.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, ii invita pe bucurestenii si turistii la Targul ”Poveste de Craciun” din curtea Operei Comice pentru Copii, deschis pana in 29 decembrie. Invit bucureștenii și turiștii la Targul „Poveste de Craciun” din curtea Operei Comice pentru Copii (bd. Giulești nr.…