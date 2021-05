Ce s-a ales de naveta spațială Buran, după unicul zbor din 1988? FOTO Naveta spațiala Buran a executat, fara echipaj uman, o misiune pe 15 noiembrie 1988, iar dupa ce a parcurs doua orbite în jurul Pamântului naveta s-a întors pe cosmodromul de la Baikonur, din Kazahstan. De ani de zile a ramas abandonata într-un hangar darapanat, vizitat doar de exploratori urbani îndrazneți dornici sa fotografieze o bucata spectaculoasa, daca nu iubita, de istorie spațiala, relateaza CNN.

Dar dupa dupa apariția recenta a unor graffitiuri pe partea laterala a navetei spațiale sovietice, ceea ce a provocat revolta online, aceasta s-ar putea confrunta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

