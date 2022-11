Ce rușine! România, ultima din UE cu privire la intensitatea cercetării–dezvoltării Romania a alocat in 2021 cel mai mic procent din PIB pentru domeniul cercetarii, in comparație cu celelalte țari membre ale Uniunii Europene. Mai mult decat atat, in perioada 2011 – 2021 procentul din PIB alocat cercetarii nu a depașit niciodata 0,5%. Pentru comparație, intensitatea cercetarii – dezvoltarii (procentul din PIB) a crescut cu 0,25% la nivelul blocului comunitar in perioada amintita. Romania, in plutonul sub 1% Dintre statele membre ale UE, cea mai mare intensitate de cercetare și dezvoltare (procentul din PIB) in 2021 a fost inregistrata in Suedia (3,35%),… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

