- ​Sunt partide decisive în Cupa Africii pe Națiuni la fotbal. Joi, 20 ianuarie, de la ora 18:00, se stabilește ierarhia finala în Grupa E. Pe „Japoma Stadium” din Douala, Coasta de Fildeș înfrunta o naționala a Algeriei aflata cu apa la gât, în cea de-a treia…

- Campioana continentala Algeria risca sa fie eliminata inca din faza grupelor. Seria invincibila s-a incheiat la 35 de meciuri, doar doua de recordul Italiei. Algeria, campioana Africii in 2019, echipa capitanului Riyad Mahrez, e inca amețita de caldura din Camerun. Dupa 0-0 cu Sierra Leone (numarul…

- Mali, Gambia și Coasta de Fildeș au debutat cu victorii, miercuri, în grupele Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, competitie gazduita de Camerun.Rezultatele înregistrate miercuri:​Grupa EGuineea Ecuatoriala vs Coasta de Fildeș 0-1A marcat: Gradel '5Grupa FTunisia vs Mali…

- Antrenorul roman Mario Marinica, numit la inceputul acestei luni la carma selectionatei de fotbal a statului Malawi, a anuntat, vineri, un lot de 23 de jucatori pentru turneul final al Cupei Africii pe Natiuni, care va avea loc in perioada 9 ianuarie-6 februarie, in Camerun, transmite Reuters, citat…

- Riyad Mahrez, fotbalistul lui Manchester City, va fi capitanul Algeriei la Cupa Africii pe Natiuni, selectionata antrenata de Djamel Belmadi incercand sa-si apere trofeul la competitia care va avea loc in Camerun intre 9 ianuarie si 6 februarie, transmite Reuters. Mahrez este unul dintre cei…

- Reprezentativele care vor participa la Cupa Africii pe Natiuni (9 ianuarie - 6 februarie) au convonvocat 25 de jucatori care evolueaza in campioantul italian Serie A, conform news.ro. Echipa Napoli va pierde cei mai multi fotbalisti in perioada competitiei din Camerun, pe Victor Osimhen (Nigeria),…

- Senator Ovidiu Puiu: „Punct. Și de la capat” Romania are din nou un guvern cu puteri depline și șanse reale de a se inscrie pe o traiectorie de stabilitate. Cu o reprezentare de circa 70% in Parlamentul Romaniei, actuala coaliție de guvernare are o legitimitate solida și acopera consistent preferințele…

- VIDEO: Protest in Parlament, impotriva coaliției PSD-PNL-UDMR. George Simion, pus și el la punct: ”Plecați, va faceți de rușine” Scandal in Parlament. Trei protestatari impotriva noii coaliții de guvernare, formata din PSD – PNL și UDMR, care astazi va primi votul in Parlament, au afișat un banner…