Ce roluri memorabile a interpretat actorul Bogdan Stanoevici! Fostul ministru a decedat azi / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Stanoevici a murit din cauza COVID-19. Fostul ministru a fost un contestatar al masurilor de protectie si a participat la mai multe mitinguri in cre a protestat impotriva masurilor de protectie sanitara.

- Actorul și fostul ministru Bogdan Stanoevici a murit marți dimineața, la varsta de 62 de ani. El era in coma din 21 decembrie, dupa ce a fost infectat cu coronavirus. Stanoevici era internat din 24 decembrie la Spitalul de boli cardiovasculare "C. C.

- Politicianul Leonid Bujor, fost Ministru al Educației in perioada anilor 2009 - 2011, a decedat. Dupa mai multe zile de lupta cu noul tip de coronavirus, acesta a fost rapus de complicațiile bolii la 65 de ani, scrie Unimedia. Leonid Bujor a fost supus unui tratament la domiciliu, iar dupa agravarea…

- Actorul Bogan Stanoevici se afla, conform unor surse medicale, in stare grava la Terapie Intensiva, in spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti. Ministru pentru romanii de pretutindeni, o vreme, candidat la presedintie, director al Circului din Bucuresti, actorul trece prin momente grele. El sufera…

- Actorul Bogan Stanoevici se afla, conform unor surse medicale, in stare grava la Terapie Intensiva, in spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti. Ministru pentru romanii de pretutindeni, o vreme, candidat la presedintie, director al Circului din Bucuresti, actorul trece prin momente grele. El sufera…

- Fostul ministru al Culturii, Ioan Vulpescu a vorbit astazi, in … Post-ul Ioan Vulpescu, fost ministru al Culturii: ,,Maine este 1 decembrie și trebuie sa ne gandim ca la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, a triumfat un ideal, idealul unitații romanilor. apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Bogdan Stanoevici, fost ministru al Romanilor de pretutindeni și actual candidat PER la alegerile parlamentare, a declarat, marți, in cadrul unei conferințe de presa a candidaților partidului, ca „acest virus a fost creat in laborator” iar “brevetul este inregistrat si la Paris si la New York”.

- Au existat speculatii potrivit carora Daniel Breaz ar intra in PSD, in conditiile in care l-a sustinut pe Viocu Paul, candidatul liberal la funcția de primar al municipiului Alba Iulia, care insa a pierdut alegerile, noteaza G4Media. Daniel Breaz a demisionat din PSD pe data de 21 august.…