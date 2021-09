Stiri pe aceeasi tema

- DOCUMENT | Noile REGULI anti-Covid in Municipiul Alba Iulia, Aiud și alte localitați și comune din Alba, la data de 26.09.2021. Hotarare CJSU Alba DOCUMENT | Noile REGULI anti-Covid in Municipiul Alba Iulia, Aiud și alte localitați și comune din Alba, la data de 26.09.2021. Hotarare CJSU Alba Avand…

- CJSU Alba a decis in ședința de astazi ca incepand de maine, 26 septembrie 2021, ora 00.00, in comunele Sancel și Șona sa intre in vigoare noi masuri de limitare a pandemiei de COVID-19. Avand in vedere rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de COVID–19 la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale…

- DOCUMENT| Noi MASURI anti-COVID-19, la nivelul comunelor Unirea, Sancel, Șona și Meteș,. Hotararea CJSU DOCUMENT| Noi MASURI anti-COVID-19, la nivelul comunelor Unirea, Sancel, Șona și Meteș,. Hotararea CJSU Avand in vedere rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de COVID–19 la nivelul tuturor…

- CJSU Alba stabilit in ședința de astazi, 22 septembrie 2021, noi masuri pentru diminuarea riscului de imbolnavire cu virusul Sars-Cov-2 valabile in comunele Berghin și Sancel. Potrivit acestora, in comuna Sancel, unde incidența a atins 6,15 la mie, circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei…

- DOCUMENT| Deplasare pe timpul nopții doar cu DECLARAȚIE, in comuna Sancel. Comuna Berghin intra in scenariul „galben” CJSU Alba stabilit miercuri noi masuri pentru diminuarea riscului de imbolnavire cu virusul Sars-Cov-2 valabile in comunele Berghin și Sancel. Potrivit acestora, in comuna Sancel, unde…

- Ca urmare a hotararii CJSU Alba, comuna Sancel va intra de maine, 22 septembrie 2021, in scenariul roșu de combatere a pandemiei de COVID-19. Luand in dezbatere rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de COVID–19, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județul Alba, la…

- DOCUMENT| Noi restricții la nivelul municipiului Blaj și comunelor Sancel și Unirea ca urmare incidenței mari de infectare COVID. Hotarare CJSU DOCUMENT| Noi restricții la nivelul municipiului Blaj și comunelor Sancel și Unirea ca urmare incidenței mari de infectare COVID. Hotarare CJSU COMITETUL JUDEȚEAN…

- Orașul Ocna Mureș intra in SCENARIUL GALBEN, din cauza incidenței mari de infectari COVID. Incidența cazurilor de COVID inregistrate in ultimele 2 saptamani a ajuns la 2,30 la mia de locuitori, cea mai mare rata de infectare din județ. In oraș sunt in prezent 32 de cazuri active. Luand in dezbatere…