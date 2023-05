Stiri pe aceeasi tema

- Un comentariu de Andrei Marga, filosof, politolog și fost ministru de externe al Romaniei„Lumea in care traim reclama rezolvari in grade diferite de urgența. In fața stau acum desfașurari ce se cer curmate: razboiul, conflictul dinauntrul creștinismului, scindarea lumii, degradarea ființarii umane.…

- Jurnalista Iulia Marin a povestit pentru platforma educaționala Școala 9 cum a fost experiența sa cu ora de religie din școala și cum ar vedea predarea acestei materii. Am avut mai multe ore de religie in școala decat ore de psihologie sau de filosofie ori de logica. In liceu, mi s-a spus ca am o gandire…

- Religia este o materie optionala ca oricare alta si poate fi inclusa intre probele examenului de Bacalaureat, a precizat purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, potriv it Agerpres. „Propunerea BOR si a celorlalte culte din Romania ca elevii sa poata alege ca materie de examen…

- Propunerea BOR și a 13 culte ca elevii, pe langa cei de la specializarile teologice, sa sustina examenul de Bacalaureat la disciplina Religie este criticata de catre acestia și precizeaza ca "nu ar aduce niciun beneficiu real".

- Dan Negru a reacționat, dupa ce mai mulți parinți au fost deranjați de faptul ca Religia a fost propusa ca materie pentru care elevii pot opta la examenul de Bacalaureat. Unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din Romania le spune parinților „sa nu fie proști” și sa nu-i „condamne pe copii…

- Profesorii de Religie din Alba aplica metode moderne și interactive in predarea disciplinei de specialitate, reușind astfel sa largeasca sfera cunoștințelor transmise elevilor, sa depașeasca barierele spațiu-timp și sa formeze valori eterne in sufletele celor cu care interacționeaza. Un astfel de exemplu…