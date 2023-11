Stiri pe aceeasi tema

- Trei femei din Iași au fost condamnate la inchisoare, dupa ce au furat dintr-un magazin Dedeman mai multe obiecte specifice activitaților de utilare a gradinilor. Sentința a fost aplicata cu suspendare, in ciuda faptului ca acestea aveau deja un cazier complet. Decizia nu este definitiva, putand fi…

- Un sofer a lovit doua femei pe trecere de pietoni, apoi s-a rasturnat cu masina. Accidentul a avut loc marti dimineata, in apropierea Gradinii botanice din Galati. Un barbat, de 26 de ani, din Galati, aflat la volanul unui autoturism, a surprins si accidentat doua femei, de 48, respectiv 46 de ani,…

- Elena Gheorghe și Cornel sunt casatoriti de 12 ani și au impreuna doi copii. Artista și soțul ei fac echipa atat acasa cat și pe scena, iar aceasta scoate la veala amanute mai puțin știute despre familia lor.Elena a spus intr-un interviu ca viața alaturi de soțul și copiii ei e una complexa, frumoasa,…

- O filmare cu 3 romance prinse la furat in Florida a facut inconjurul lumii. Femeile in varsta de 25, 24 si 15 ani au fost prinse intr-un supermarket din Vero Beach, dupa au furat doua genți, ochelari de soare și deodorant.Totul s-a intamplat pe 25 februarie insa filmarea a fost postata de departamentul…

- Aproximativ 50.000 de femei din Gaza sunt insarcinate, iar 10% dintre ele sunt așteptate sa nasca in luna urmatoare, potrivit Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), citat de CNN. Prinse acum in mijlocul razboiului dintre Hamas și Israel, aceste femei nu știu in ce condiții iși vor putea…

- Femeile adultere au fost aspru pedepsite de cand lumea si pamantul. De la biblica ucidere cu pietre si spanzurarea in piata publica, relatiile extraconjugale au fost mereu nu doar o chestiune interna, de familie, ci una sociala. Lucrurile au evoluat in timp, dar perceptia nu s-a schimbat foarte mult.…

- Este evident ca Andreea Balan este mai fericita ca niciodata, și nu alatiro de oricine, ci langa un barbat așa cum și-a dorit mereu! Victor Cornea ar face orice sa o impresioneze pe artista! Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele lor și au imaginile care arata ca Andreea Balan a știut ce fel de barbat…

- Camelia Tuvene avea 32 de ani și a fost gasita moarta in mașina sa și a soțului sau. Femeia era o antreprenoare locala de succes. Sotul ii anuntase disparitia la sfarsitul saptamanii trecute, dar abia luni a gasit-o intr-o parcare din Focșani, in Audi-ul familiei. Tot el a sunat la si 112. Cei doi aveau…