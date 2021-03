Stiri pe aceeasi tema

- Angela Antocel, sora Malinkai Zina, este norocoasa pretendenta care ii ia locul Rodicai Budurca in emisiunea Burlacul. Tanara și-a dorit cu ardoare inca din prima ediție ca Andi Constantin sa-i ofere o șansa catre inima sa.

- Rodica Budurca a venit la emisiune cu gandul sa-l cucereasca pe Burlac, dar alege sa se retraga. Motivul pentru care tanara afacerista in varsta de 24 de ani renunța la drumul catre inima lui Andi Constantin.

- Lucrurile iau o intorsatura neașteptata pentru Andi Constantin și fetele care au primit un trandafir roșu dupa prima intalnirea cu cele 25 de pretendente, in aceasta seara, de la ora 20.30, la Antena 1, in cea de-a doua ediție a emisiunii Burlacul.

- Zodiile au aptitudinile și abilitațile lor specifice, care le ajuta sagaseasca cea mai buna cariera in viața. Iata ce spune zodiacul despre zodiile șimeseriile lor potrivite, despre inclinațiile catre anumite domenii și despre șansalor la succes.Unele zodii sunt mai inclinate catre anumite meserii,…

- Emoționat și nerabdator sa iși intalneasca aleasa, Andi Constantin a ales sa impartașeasca toate aceste trairi cu cele 25 de fete pe care le va intalni vineri, 5 martie, de la 20.30, la Antena 1, in prima ediție din cel de-al șaselea sezon al emisiunii Burlacul.

- Emoționat și nerabdator sa iși intalneasca aleasa, Andi Constantin a ales sa impartașeasca toate aceste trairi cu cele 25 de fete pe care le va intalni vineri, 5 martie, de la 20.30, la Antena 1, in prima ediție din cel de-al șaselea sezon al emisiunii Burlacul.

- Cel de-al șaselea sezon Burlacul, ce va fi difuzat in curand, la Antena 1, il va avea pe Razvan Fodor in ipostaza de prezentator, dar și sfatuitor pentru Andi Constantin in calatoria sa. Care este noutatea sezonului Burlacul.