- „Doi ofițeri și patru subofițeri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea se numara printre pompierii militari romani care vor executa misiuni pe teritoriul Greciei”, a anunțat astazi Inspectoratul pentru Situații de Urgența Vrancea. Este cel de al…

- Grecia este o destinație de vis pentru mulți turiști, cu plajele sale uimitoare, ruinele antice, cultura vibranta și mancarea delicioasa. Cu toate acestea, alegerea celui mai bun moment pentru a vizita Grecia poate fi o provocare, deoarece țara ofera o gama larga de experiențe și condiții meteorologice…

- Bilantul mortilor in urma scufundarii barcii incarcate cu migranti care incerca sa ajunga din Libia in Italia a ajuns acum la 79. Numarul disparutilor este, insa, in continuare necunoscut.

- O ampla operațiune de cautare a supraviețuitorilor se desfașoara in zona in care miercuri o nava plina cu migranți s-a scufundat. Cel puțin 79 de oameni au murit in apele Greciei, dar autoritațile se tem ca bilanțul victimelor ar putea fi mult mai mare.Mai multe nave ale pazei de coasta, ambarcațiuni…

- Autoritatile din Grecia au arestat un numar de 11-12 barbati acuzati ca sunt traficantii care au condus vasul de pescuit scufundat zilele trecute in largul Peloponezului, cu sute de migranti la bord, relateaza joi ANSA si BBC, citand postul public grec ERT.

- Un oficiu al ambasadei Greciei va fi deschis in curand in Republica Moldova. Subiectul a fost discutat in cadrul intrevederii ministrului Afacerilor Externe, Nicu Popescu, cu viceministrul de Externe al Greciei, Konstantinos Fragkogiannis, transmite Radiomoldova.md . De asemenea, in cadrul discuțiilor,…

- Ca in fiecare an, și in 2023, conform tour-operatorilor, romanii au ales plajele Greciei pentru vacanța de vara. Dar, așa cum s-a intamplat mai peste tot, inclusiv Grecia a resimțit din plin toate crizele din ultimii doi ani, așa ca 2023 a adus noi majorari de prețuri la sejururile din ceelbrele insule…

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Un cunoscut portar s-a stins din viața, in cursul saptamanii trecute. Este vorba despre un om de baza al echipei CSA Steaua București. Avea 80 de ani, insa pentru el viața s-a oprit aici.