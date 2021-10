Ce poti face intr-un weekend la Oradea? Oradea este un loc care impresioneaza prin bogatia culturala si istorica dar si prin frumusetea in sine a locului. Dezvoltarea uimitoare pe care a cunoscut-o in ultimii ani te vor face sa te simti ca intr-un adevarat oras european, motiv pentru care poate sa reprezinte o vacanta perfecta pentru cei care iubesc agitatia orasului dar isi doresc ca in acelasi timp sa descopere lucruri interesante si sa petreaca timp in natura. Oradea este numita si capitala Art Nouveau a Romaniei datorita multelor cladiri care imbraca acest stil arhitectural. In special cetatea din Oradea a fost pe lista obiectivelor… Citeste articolul mai departe pe stiritimisoara.com…

Sursa articol: stiritimisoara.com

Stiri pe aceeasi tema

- Intrunirile cu specialiștii au loc la Oradea pentru ca municipalitatea este lider al proiectului „Intarirea identitații culturale in regiunea Dunarii pornind de la patrimoniul comun Art Nouveau – acronim ARTNOUVEAU 2”.

- Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este in plina desfașurare, la mai puțin de o ora de condus de Alba Iulia. Peste 2.000 de artisti din 38 de tari, 600 de evenimente si 100 de spectacole online, premiere mondiale, teatru, dans, circ, opera, muzica, expozitii, lansari de carte, acrobatii…

- Pentru astazi meteorologii au prognozat cer senin fara precipitații, noteaza NOI.md. In nordul țarii termometrele vor indica +24..+27°C ziua, in centru +25..+28 °C. In sudul țarii mercurul din termometre va indica valori cuprinse intre +26 și +29 °C ziua. Presiunea atmosferica va fi normala. Vintul…

- Multi turisti au ales ca destinatie de vacanta litoralul Marii Negre de Sfanta Maria, ceea ce a facut ca weekend ul trecut sa fie cel mai aglomerat din acest sezon estival. Pentru ca toti turistii, dar si constantenii sa fie in siguranta, Directia Generala Politia Locala Constanta a actionat permanent…

- Vremea in București va ramane calda, chiar caniculara, se arata in prognoza speciala pentru Capitala, emisa vineri de Administrația Naționala de Meteorologie, potrivit Mediafax. In Capitala, sambata și duminica, vremea se va menține frumoasa, dar va fi calduroasa, chiar caniculara in dupa-amiaza…

- In aceasta perioada, jandarmii au aplicat 22 de sanctiuni contraventionale, valoarea amenzilor fiind de peste 7.000 lei.In acest sfarsit de saptamana, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea au actionat zilnic, in mod independent, dar si in sistem integrat cu Politia, pentru…

- Masuri de ordine și siguranța publica asigurate de Gruparea de Jandarmi Mobila Craiova. Vineri, 06 august, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Craiova vor asigura masurile de ordine și siguranța publica la meciul de fotbal dintre echipele CS Mioveni și CFR Cluj. Meciul de fotbal se…

- Romania va fi reprezentata de 14 baieți și 13 fete, cațiva dintre ei fiind nu doar favoriți la medalii, dar și viitorii componenți ai loturilor olimpice de seniori ce vor intra in pregatire pentru #Paris2024, preluand ștafeta de la generația ce și-a incheiat stagiul olimpic odata cu #Tokyo2020.Condițiile…